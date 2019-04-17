Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что у его подзащитного возникла инфекция на глазу. Об этом Бушманов рассказал журналистам после очередного заседания Пресненского суда города Москвы. Слова адвоката цитирует Спорт-Экспресс.

По словам Бушманова, диагноз пока не известен. Адвокат считает, что подхватить её футболист мог, пока перемещался между зданиями суда и СИЗО. «Помощь ему оказать не могут, так как медсанчасть работает не круглосуточно, а уезжает он из СИЗО рано утром и возвращается поздно вечером», — заявил Бушманов.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.