Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, проходящий по делу о двух драках, обратился к потерпевшему Сергею Гайсину во время очередного заседания Пресненского суда города Москвы. Слова Мамаева приводит портал Чемпионат.com.

Мамаев заявил, что принес Гайсину извинения на очной ставке: «Я считаю, что мои слова и действия на очной ставке были искренними и осознанными. Если бы мне дали возможность извиниться перед людьми в «Кофемании», я бы это сделал». Также Мамаев заявил, что осознает свое неправильное поведение в кафе и добавил, что произошедшее станет ему уроком на всю оставшуюся жизнь.

«Вся та ночь, всё то утро были неправильными. Но это не значит, что надо мужчинам — вам, Денису Клементьевичу и Виталию Соловчуку — до конца своей жизни держать на нас обиду. Наказание несоизмеримо с нашими действиями», — добавил футболист.

Инцидент с Денисом Паком и Сергеем Гайсиным произошел утром 8 октября в кафе «Кофемания». Павел Мамаев проходит обвиняемым по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.