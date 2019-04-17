Хоккейные клубы «Авангард» и ЦСКА не открыли счет в первом периоде третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча проходит в подмосковной Балашихе на временной арене омской команды.

Преимуществом владели гости: всего за первые двадцать минут игры ЦСКА нанес 12 ударов в створ ворот, в то время, как омичи отметились всего четырьмя выстрелами. За 10 секунд до конца первого периода на скамейку штрафников отправился защитник «Авангарда» Коди Фрэнсон, во второй трети встречи ЦСКА попытается реализовать большинство.

Пока счет в серии — 2:0 в пользу ЦСКА. Армейцы дважды победили на своем льду, первый матч завершился со счетом 5:2, во втором ЦСКА забросил в ворота «Авангарда» три безответных шайбы. Фаворитом финальной серии аналитики называют именно московскую команду.