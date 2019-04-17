Американец Майк Коул, который пострадал от рук футболиста «Спартака» Аяза Гулиева рассказал о том, что как прошла их встреча после инцидента и каким образом они исчерпали конфликт. Заявление появилось на странице потерпевшего в фейсбуке.

По словам Коула, у Гулиева «бьется сердце и есть совесть», несмотря на то, что он иногда себя не контролирует. «Он ещё молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него», — заявил американец.

Коул и Гулиев решили в знак примирения направить средства в благотворительный фонд в Республике Дагестан, а также нескольким московским общественным организациям. «Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают», — заключил Коул.

В завершение речи он добавил: «Аяз, не разочаровывай меня!». 10 апреля в результате конфликта на дороге игрок «Спартака» сломал американцу, который попал под его машину, нос.