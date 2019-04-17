Российский голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России футбольного учебника. Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном «Твиттере».

Акинфеев рассказал, что новая деятельность не стала рутиной для него: «Я горжусь тем, что выбрали именно меня, мне это очень приятно». Сама редактура проходила следующим образом: «Я получал листовки формата А4, брал их с собой на сборы и начинал просматривать. Мне приходилось брать ручку в руки и перечеркивать какие-то моменты».

Как считает Игорь Акинфеев, по учебнику в футбол играть не научишься. «Можно взять его в руки и посмотреть, как это надо делать правильно и постараться это повторить, думаю, это будет большим плюсом для каждого ребенка», — заявил вратарь, добавив, что в его детстве наличие такой книги послужило бы дополнительной мотивацией заниматься футболом.