В клубе А2 Green Concert на Петроградской стороне сегодня, 17 апреля, состоялась открытая тренировка бойцов UFC, которые примут участие в поединках грядущего турнира в Санкт-Петербурге.

Участие в ней приняли все бойцы, которые через три дня выйдут в октагон комплекса «Юбилейный», в частности хедлайнеры турнира Алистар Оверим и Алексей Олейник, заменивший снявшегося из-за травмы Александра Волкова. Также небольшой спарринг зрителям показали сестры из Киргизии Валентина и Антонина Шевченко: последняя выйдет в октагон против представительницы Японии Роксанн Модаффери.

Турнир UFC Fight Night 149 пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля в СК «Юбилейный». Начало бойцовского вечера запланировано на 17:00 по московскому времени.