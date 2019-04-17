Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал выездную победу в Балашихе над омским «Авангардом» и довел счет в серии до отметки в 3:0.

Первые два периода в матче прошли без заброшенных шайб. Во втором периоде счет открыл нападающий омичей Денис Зернов, однако после видеопросмотра гол отменили: по мнению судей, шайба была заброшена коньком.

В третьем периоде счет наконец-то был открыт по всем правилам: на 44 минуте отличился форвард ЦСКА Сергей Андронов. На заключительной минуте матча, когда «Авангард» уже снял вратаря, шайбу в пустые ворота закатил Михаил Григоренко.

Теперь московским армейцам нужна всего лишь одна победа для того, чтобы стать обладателями Кубка Гагарина. Первые два матча ЦСКА выиграл со счетом 5:2 и 3:0. Четвертый матч серии пройдет в Балашихе 19 апреля, в пятницу. Начало встречи назначено на 19:30 по мск.