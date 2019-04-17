Английские клубы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов, забив четыре гола за одиннадцать стартовых минут встречи. Матч проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в рамках 1/4 финала розыгрыша Лиги чемпионов.

Счет был открыт футболистами «Манчестер Сити» на четвертой минуте: с передачи Кевина Де Брюйне забил Рахим Стерлинг. Спустя три минуты гости из Лондона счет сравняли: кореец Хён Сон Мин отправил мяч в ворота Эдерсона. На 10-й минуте Сон уже оформил дубль и вывел «Тоттенхэм» вперед. Спустя ещё минуту счёт сравнял полузащитник «Сити» Бернарду Силва.

На данную минуту в Манчестере продолжается первый тайм, на 21 минуте был забит ещё один гол: Стерлинг оформил дубль и вывел хозяев поля вперед во второй раз.

Первый матч завершился минимальной победой «Тоттенхэма» в Лондоне со счетом 1:0.