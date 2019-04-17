Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Этот матч прошел в рамках 28 тура чемпионата Франции, который отложили из-за загруженности «ПСЖ» в других турнирах. В первом тайме счет открыл защитник парижан Дани Алвес на 19 минуте. Спустя три минуты «Нант» стараниями Диего Карлоса счет сравнял. Перед перерывом форвард «Нанта» Маджид Уорис вывел хозяев вперед, а в начале второго тайма Алвес уже отправил мяч в свои ворота, сделав счет 3:1. Точку в матче поставил гол парижанина Метехана Гюклю, однако «ПСЖ» все равно уступил.

Третий матч кряду «ПСЖ» не может гарантировать себе чемпионство в Лиге 1. Неделю назад команда Томаса Тухеля сыграла вничью 2:2 с клубом «Страсбур», а в минувшее воскресенье получила пять мячей от «Лилля«. Отрыв «ПСЖ» от «Лилля» сейчас составляет 17 очков.