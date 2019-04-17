В среду, 17 апреля, в спортивном мире случилось много интересных событий: ЦСКА теперь в шаге от главного трофея КХЛ, а Малкин и Кучеров, например, уже вылетели из Кубка Стэнли и приедут в сборную на чемпионат мира. Не все спокойно и в фигурном катании: Алексей Ягудин объявил об открытии своей академии, а Евгения Медведева выбрала музыку для новой короткой программы.

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ЦСКА в третий раз победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Московский ЦСКА одержал третью победу подряд в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина над омским «Авангардом». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев. Во втором периоде судьи отменили гол «Авангарда», поскольку шайба залетела в ворота от конька. В третьем периоде уже результат сделали хоккеисты ЦСКА: на 44 минуте отличился Сергей Андронов, а на 60-й шайбу в пустые ворота отправил Михаил Григоренко. Следующая победа в серии принесет ЦСКА Кубок Гагарина.

Медведева огласила музыку для короткой программы

Стало известно, под какую композицию будет кататься фигуристка Евгения Медведева в следующем сезоне. К короткой программе Медведева выбрала композицию британской группы Muse под названием Exogenesis: Symphony, Part 3. Ранее стал известен саундтрек к произвольной программе фигуристки: Медведева будет кататься под музыку из фильма «Мемуары Гейши». Основной целью в новом сезоне Медведева ставит перед собой усложнить контент и выучить четверной прыжок.

Ягудин открывает свою школу фигурного катания

Экс-фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин объявил о том, что откроет в Белоруссии собственную школу фигурного катания. Местом открытия академии Ягудина станет столица республики — г. Минск. Бывший спортсмен признался, что давно мечтал об открытии собственной школы, но загруженность не позволяла ему заняться этим вплотную. Сейчас Ягудину поступило предложение от Белорусской федерации фигурного катания.

Малкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную на чемпионат мира

Хоккеисты Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский в связи с вылетом своих клубов из Кубка Стэнли и досрочным завершением сезона в НХЛ вызваны в сборную России на чемпионат мира. Турнир пройдет в мае в Словакии. «Питтсбург» Малкина проиграл в серии «Айлендерс» со счетом 0:4, а «Тампа-Бэй» Кучерова и Василевского проиграла в четырех матчах «Коламбусу» Панарина и Бобровского, хоть и выиграла регулярный чемпионат НХЛ.

Медведев прошел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Сейчас он является единственным из россиян, оставшимся в сетке — Карен Хачанов и Андрей Рублев уже вылетели. В третьем круге Медведев обыграл молдаванина Раду Албота в двух сетах, отдав сопернику всего три гейма — счет 6:1, 6:2. За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.