Спортивный юрист Артём Пацев, представляющий интересы бобслеистки Надежды Сергеевой, прокомментировал информацию о том, что она подала в суд на госструктуру, из-за которой провалила допинг-тест на ОИ в Пхёнчхане.

По словам юриста, запрещённое вещество оказалось в препарате, который был произведён в России и его Надежде выдали в Федеральном медико-биологическом агентстве. «Кто-то должен ответить за то, как в разрешённом препарате, который выдали спортсменке, оказалось запрещённое вещество», — заявил Пацев, слова которого приводит портал Metaratings.ru.

«Мы сейчас создаём прецедент. Пока таких случаев не было. Я о них не слышал», — сказал юрист, уточнив, что иск в суд подан на 17 миллионов рублей.

Напомним, бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительную допинг-пробу на играх в Пхёнчхане в 2018 году, результаты спортсменки на Олимпиаде аннулировали.