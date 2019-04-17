Житель г. Москва Андрей Разин подал иск в суд на петербургский футбольный клуб «Зенит» и исполнителя Сергея Шнурова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Причиной заявления стали высказывания певца о Москве в ток-шоу на онлайн-канале «Z+». Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к производству принял Петроградский районный суд Петербурга. Разит требует от «Зенита» удалить запись шоу, в котором Шнуров «дерзко и издевательски цинично» высказывается о столице, а также хочет, чтобы видео исчезло с просторов интернета. Также в иске указано требование высказать официальную позицию на сайте клуба о словах Шнурова.

По мнению Разина, своими высказываниями Шнуров провоцирует негативное отношение к Москве, к ее символам и памятникам. Предварительная дата первого заседания суда — 23 мая текущего года.