Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» на выезде уступил «Манчестер Сити» со счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.

Счет был открыт футболистами «Манчестер Сити» на четвертой минуте: с передачи Кевина Де Брюйне забил Рахим Стерлинг. Спустя три минуты гости из Лондона счет сравняли: кореец Хён Сон Мин отправил мяч в ворота Эдерсона. На 10-й минуте Сон уже оформил дубль и вывел «Тоттенхэм» вперед. Спустя ещё минуту счёт сравнял полузащитник «Сити» Бернарду Силва.

Затем на 21 минуте в матче был забит пятый мяч: Рахим Стерлинг оформил дубль. Во втором тайме на 59 минуте Серхио Агуэро сделал счет 4:2, однако Эдерсон пропустил ещё один гол: на 73 минуте забил Фернандо Льоренте и вывел «Тоттенхэм» в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала главного еврокубкового турнира «Тоттенхэм» встретится с амстердамским «Аяксом».