Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал крупную выездную победу над «Порту» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира. Счет в матче 4:1 в пользу гостей.

Первый гол в матче на 26 минуте забил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. На 65 минуте Мохаммед Салах увеличил преимущество дружины Юргена Клоппа. «Порту» спустя пару минут подал признаки жизни, однако уже не имел шансов отыграться — мяч Эдера Милитана стал голом престижа. Разгромным счет сделали Роберто Фирмино на 77 минуте и Вирджил Ван Дейк на 84-й.

Первый матч завершился домашней победой «Ливерпуля» в два мяча, итоговый счет противостояния — 6:1. В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет против испанской «Барселоны«, которая накануне прошла «Манчестер Юнайтед» с общим счетом по сумме двух матчей 4:0.