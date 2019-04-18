«Даллас Старз» на своей арене принимал «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли. Игра закончилась победой хозяев с разгромным счётом 5:1.

Исход матча был решён уже в первом периоде: к 14-й минуте «Даллас» вёл со счётом 4:0. Заброшенные шайбы занесли себе в актив Роопе Хинц, Эндрю Кольяно, Маттс Цуккарелло и российский форвард Александр Радулов.

Во втором периоде Хинц стал автором ещё одного гола и оформил дубль. Игрокам «Нэшвилла» удалось забить лишь гол престижа: в заключительном игровом отрезке отличился Роман Йози, игра в это время шла в формате «4 на 4».

Таким образом, «Далласу» удалось сравнять счёт в серии — 2:2. Следующий будет проходить в Нэшвилле 21 апреля.