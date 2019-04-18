«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду принимал «Бостон Брюинз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

«Бостон» вышел вперёд уже в первом периоде: команды ушли на перерыв при счёте 2:1. Во втором игровом отрезке гости забросили ещё две шайбы, хозяева — одну. В заключительной двадцатиминутке команды обменялись двумя голами.

Самым результативным игроком поединка стал форвард «Бостона» Брэд маршан, записавший на свой счёт одну шайбу и две результативные передачи. Победный гол оказался на счету Здено Хары. Давид Пастрняк и Чарлви Макэвой набрали по два очка.

В составе «Торонто» дубль оформил Остон Мэттьюс.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.