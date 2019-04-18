Старший тренер женской сборной России по биатлону оценил перспективы попадания Кристины Резцовой в состав команды.

Мать спортсменки Анфиса Резцова неоднократно заявляла, что хочет видеть дочь в сборной России.

«Я, наверное, уже привык к таким громким высказываниям Анфисы Анатольевны и отношусь к ним нормально, — сказал Норицын, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». — Кристина в сборной будет, но тут дело абсолютно не в шантаже. Я работал с ней в прошлом году, знаю её резервы».

Ранее сообщалось, что Кристина Резцова может начать выступать за другую страну, если в ближайшее время не начнет вызываться в сборную России. Однако Анфиса Резцова опровергла эту информацию и заверила, что её дочь будет выступать только за Россию.