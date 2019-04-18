Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что 22 мая организация будет подводить итоги минувшего сезона.

Напомним, в сезоне 2018/19 спортсмены сборной России завоевали шесть медалей на чемпионате Европы и пять — на чемпионате мира.

Обладателями наград чемпионат Европы в Минске стали Софья Самодурова, Алина Загитова, Александр Самарин, Евгения ТарасовВладимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин.

На пьедестал чемпионата мира поднялись Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Также сборная России завоевала бронзовые медали командного чемпионата мира в Фукуоке, который стал завершением международного сезона.