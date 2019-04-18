«Колорадо Эвеланш» на домашней арене принимал «Калгари Флэймз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо».

Первая шайба была заброшена лишь в начале второго периода: нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм точным броском поразил ворота «Колорадо», реализовав большинство. На 47-й минуте гостям удалось удвоить преимущество благодаря голу Дерека Райана.

Однако игроки «Колорадо» смогли отыграть сначала одну шайбу, затем и вторую. Отличились Ти Джей Комфер и Микко Рантанен. В основное время матча победитель выявлен не был, поэтому игра перешла в овертайм.

В дополнительные минуты более успешными оказались хозяева: победный гол на свой счёт записал Рантанен, оформив дубль.