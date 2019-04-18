Два российских биатлониста получили дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов.

Как сообщает ТАСС, под отстранение попали Максим Буртасов и Алексей Корнев — оба спортсмена пропустили по три теста за прошедший год. Решение о дисквалификации принял дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства. Дисквалификация будет длиться до 11 апреля 2020 года.

Напомним, ранее за аналогичное нарушение была дисквалифицирована россиянка Маргарита Васильева. Перед чемпионатом мира по биатлону в Эстерсунде стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста по неуважительной причине, в связи с чем спортсменке грозит дисквалификация. Объяснения биатлонистки о том, что она не смогла правильно ввести данные в системе ADAMS, не устроили комиссию и дело было передано в IBU.

Накануне российская биатлонистка Евгения Павлова сообщила, что в скором времени станет супругой Максима Буртасова.