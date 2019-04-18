В Санкт-Петербурге состоится очередное судебное заседание в рамках бракоразводного процесса бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой.

Как сообщил адвокат Тюльпановой Александр Добровинский, суд выходит на финальную стадию. Сегодня, 18 апреля, должны быть рассмотрены результаты психологической экспертизы, которую прошли обе стороны.

Накануне заседания Тюльпанова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с сыном Артемием и попросила пожелать ей удачи.

Напомним, Кержаков обвинял свою супругу в приёме наркотических веществ и забрал общего сына Артемия. Через суд женщина сумела добиться права вернуть сына, но футболист отказывался исполнить законное решение. Однако в итоге Тюльпановой всё уже удалось забрать ребёнка домой.