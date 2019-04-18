В Санкт-Петербурге стартует Х Международный мотосалон IMIS-2019. В «Ленэкспо» соберутся как мотолюбители, так и ведущие представители индустрии, мотоклубов, спортсменов и реставраторов.

Мотовыставка в «Ленэкспо» будет проходить в течение трёх дней и будет занимать один из павильонов. Стоит отметить, что IMIS является одной из крупнейших мотовыставок России. на этот раз она соберёт около двухсот участников и тридцати мотоклубов, представляющих десять стран мира.

Гости выставки смогут увидеть презентацию новинок техники, современных аксессуаров и экипировки. Также состоятся круглые столы, мастер-классы, фотовыставки и тест-драйвы. Для посетителей, пришедших с детьми, будет организована детская площадка. Кроме того, ежедневно после окончания выставки для участников предусмотрена специальная вечерняя программа.