Российская фигуристка Евгения Медведева показала болельщикам свой новый образ для выступлений.

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фото в неожиданном образе и ярко-розовом костюме. «Somethin’ pink», — подписала спортсменка.

Напомним, в минувшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России, что позволило ей попасть на чемпионат мира. В Сайтаме фигуристка выступила успешно и завоевала бронзовую награду.

Накануне Медведева выразила мнение, что её возможностей достаточно для того, чтобы разучить сложные технические элементы. У себя в «Инстаграме» Медведева ответила на комментарий болельщика, который сомневается в том, что фигуристка справится со сложными элементами. «Физиологически их выполнять вы скорее всего уже не сможете», — заявил поклонник фигурного катания. «Вот и посмотрим», — ответила Медведева.