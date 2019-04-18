Футбольный агент Никки Вукшан, представляющий интересы полузащитника лондонского «Челси» Матео Ковачича, отказался прояснять ситуацию по поводу возможного перехода игрока в петербургский «Зенит».

«Мы не комментируем слухи», — заявил агент, слова которого приводит «РИА Новости».

Накануне Daily Mail сообщил, что в арендном соглашении хорвата с лондонцами нет опции выкупа, поэтому его представители ведут переговоры с петербургским клубом.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявлял, что хотел бы приобрести Ковачича на постоянной основе.

Отметим, «Челси» находится под угрозой трансферного бана на два окна. Transfermarkt оценивает Ковачича в 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне Ковачич провел 43 матча за «Челси» и отметился 2 голевыми пасами.