В Сочи состоится хоккейный матч между сборными России и Швейцарии. Игра будет проходить сегодня, 18 апреля, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стало известно, что в составе сборной России сыграют не все хоккеисты, вызванные в команду. Ранее сообщалось, что в сборную попали пять хоккеистов петербургского СКА, вылетевшего из Кубка Гагарина.

В число 25 игроков, вызванных в сборную на ближайшие матчи, попали защитники СКА Артем Зуб и Динар Хафизуллин. Также состав российской команды пополнили форварды Наиль Якупов, Александр Барабанов и Сергей Плотников.

Те хоккеисты, который не попадут в заявку на игры со швейцарцами, будут готовиться к следующим матчам на базе в Новогорске. Вторая встреча со сборной Швейцарии состоится в субботу, 20 апреля. Еврочелледж станет одной из ступеней подготовки команды к чемпионату мира по хоккею в мае 2019 года.