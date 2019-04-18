Защитник футбольного клуба «Ростов» Сергей Паршивлюк поделился мнением о борьбе за титул чемпиона России.

По мнению спортсмена, петербургский «Зенит» уже не уступит свою лидирующую позицию. «Кто выиграет РПЛ в этом сезоне? Все идет к тому, что «Зенит», — сказал Паршивлюк, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Также защитник отметил, что если команда идёт на первом месте, значит показывает чемпионскую игру.

При этом Паршивлюк добавил, что не смотрит футбол.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 48 очков после 23 туров. В предыдущем матче петербуржцы на своём поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0. Ближайшим преследователем сине-бело-голубых является московских «Локомотив», отстающий на шесть очков. Также в тройку лидеров входит «Краснодар» с таким же количеством очков — 42.