Прославленные спортсмены Ленинграда-Санкт-Петербурга – чемпионы Олимпийских игр по велоспорту Александр Краснов и Владимир Семенец, олимпийская чемпионка по баскетболу Людмила Муравьева и трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина провели «олимпийский урок» в школе № 466 Курортного района.

Легендарные олимпийцы ответили на вопросы учащихся школы и провели викторину по истории Олимпийских игр.

Победители викторины получили сувениры и автографы из рук олимпийских чемпионов.

В ответ ученики школы подготовили художественное выступление, посвященное истории Олимпийских игр.