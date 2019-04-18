Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Джоан Плаза прокомментировал поражение команды от «Калева».

Плаза отметил, что «Калев» одержал абсолютно заслуженную победу, так как показывал более энергичную игру. «Мы не справились со своей задачей сегодня», — заявил тренер, слова которого приводит пресс-служба команды.

При этом Плаза считает, что не стоит искать причину поражения в кадровых потерях. «Я никогда не ищу причины поражений в травмах, проблемах с ротацией и прочих вещах вне баскетбольной площадки», — сказал специалист. Однако тренер признал, что команде не хватает некоторых игроков — например, Сергея Карасёва и Джалена Рейнольдса.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Калевом» проходил в Таллине в рамках Единой лиги ВТБ. Петербуржцы потерпели поражение со счётом 80:96.