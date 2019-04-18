Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал своё мнение по поводу россиянки Евгении Павловой, которая известная своими резкими высказывания.

Тихонов заявил, что Павлова ещё ничего не добилась в спорте, а уже позволяет себе громкие высказывания. «Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила», — заявил специалист, слова которого приводит «Эспресс газета». Тихонов вспомнил о биатлонистках прошлых лет — Зайцевой, Пылёвой, Ишмуратовой. «А эти, нынешние, двух слов связать не могут», — сказал эксперт и добавил, что спортсмены сидят на шее налогоплательщиков.

«Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку», — возмутился Тихонов.

Ранее Тихонов обвинил олимпийского чемпиона Антона Шипулина в том, что тот «врал народу».