Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут 30 апреля, ответные — 7 мая.

Букмекеры определили, кто из четырёх команд — «Барселона», «Аякс», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» — будет фаворитом турнира. По мнению аналитиков, самые большие шансы на завоевание трофея имеет каталонская «Барселона»: на команду ставят с коэффициентом 2.50.

Предполагается, что если «Барселона» проиграет «Ливерпулю» в полуфинале, то именно английский клуб станет главным претендентом на победу.

Шансы «Аякса» и «Тоттенхэма» оцениваются скромнее, однако аналитики считают, что голландская команда не сможет выйти в финал.

Напомним, вчера «Ливерпуль» разгромил «Порту», а «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но прошёл дальше по сумме двух встреч.