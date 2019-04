View this post on Instagram

Майкл Джексон в моем исполнении. Мне нравится этот номер, но пора придумывать новый. Моя голова просто взрывается от мыслей о том, что можно сделать! Но часто и у болельщиков есть куча крутых идей, которые они хотят донести до спортсмена. Попробую предоставить вам такую возможность. Мы с группой ВК «Фегурка» устроили один интересный конкурс. Необходимо придумать идею для показательного номера, с которым я бы могла выступить на льду – описать костюм, составить сюжет и указать музыку. Авторы самых оригинальных и креативных предложений получат ценные призы! Ссылка в профиле❤️ #stanislavakonstantinova #figureskating #станиславаконстантинова