Российская фигуристка Станислава Константинова проводит конкурс с участием болельщиков.
На своей странице в «Инстаграме» Константинова опубликовала пост, в котором предложила своим поклонникам придумать идею для её нового показательного номера. «Моя голова просто взрывается от мыслей о том, что можно сделать! — написала спортсменка. — Но часто и у болельщиков есть куча крутых идей, которые они хотят донести до спортсмена. Попробую предоставить вам такую возможность».
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Майкл Джексон в моем исполнении. Мне нравится этот номер, но пора придумывать новый. Моя голова просто взрывается от мыслей о том, что можно сделать! Но часто и у болельщиков есть куча крутых идей, которые они хотят донести до спортсмена. Попробую предоставить вам такую возможность. Мы с группой ВК «Фегурка» устроили один интересный конкурс. Необходимо придумать идею для показательного номера, с которым я бы могла выступить на льду – описать костюм, составить сюжет и указать музыку. Авторы самых оригинальных и креативных предложений получат ценные призы! Ссылка в профиле❤️ #stanislavakonstantinova #figureskating #станиславаконстантинова
Напомним, в минувшем сезоне Константинова стала лучшей из взрослых фигуристок на чемпионате России, пропустив вперёд лишь юниорок из группы Тутберидзе — Александру Трусову, Анну Щербакову и Алёну Косторную. Станислава получила путёвку на чемпионат Европы в Минск, где заняла четвёртое место. После этого тренерский совет не включил её в состав команды на чемпионат мира.