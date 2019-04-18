Российская фигуристка Станислава Константинова проводит конкурс с участием болельщиков.

На своей странице в «Инстаграме» Константинова опубликовала пост, в котором предложила своим поклонникам придумать идею для её нового показательного номера. «Моя голова просто взрывается от мыслей о том, что можно сделать! — написала спортсменка. — Но часто и у болельщиков есть куча крутых идей, которые они хотят донести до спортсмена. Попробую предоставить вам такую возможность».

Напомним, в минувшем сезоне Константинова стала лучшей из взрослых фигуристок на чемпионате России, пропустив вперёд лишь юниорок из группы Тутберидзе — Александру Трусову, Анну Щербакову и Алёну Косторную. Станислава получила путёвку на чемпионат Европы в Минск, где заняла четвёртое место. После этого тренерский совет не включил её в состав команды на чемпионат мира.