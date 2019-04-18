Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».

Футболист отметил, что предыдущий матч, в котором «Зенит» принимал «Анжи», получился хорошим по счёту, но команда понимает, что готовиться нужно к каждому сопернику. «Нас ждёт очень сложный матч, и мы сделаем всё, чтобы привезти домой три очка», — сказал Ригони, слова которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

Также полузащитник отметил, что радуется своим забитым голам, но гораздо важнее для него победа команды.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» будет проходить в субботу, 20 апреля, и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 48 очков после 23 туров. В предыдущем матче петербуржцы на своём поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0. Ближайшим преследователем сине-бело-голубых является московских «Локомотив», отстающий на шесть очков. Также в тройку лидеров входит «Краснодар» с таким же количеством очков — 42.