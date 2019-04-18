Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал подготовку команды к предстоящему матчу с «Краснодаром».

Тренер отметил, что любой удачный отрезок начинается и заканчивается, и победителем становится тот, кому удаётся минимизировать спады. Семак добавил, что на тренировках команда отрабатывает стандартные положения. «То, что получается на тренировках, пытаемся перенести в игру, — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». — Не буду раскрывать секреты, но наш штаб работает над этим компонентом».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» будет проходить в субботу, 20 апреля, и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 48 очков после 23 туров. В предыдущем матче петербуржцы на своём поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0.