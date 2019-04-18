Футбольный клуб «Ливерпуль» показал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2019/20.

Фотографии экипировки появились в официальном аккаунте английского клуба в «Твиттере». Футболки выполнены в традиционном для «Ливерпуля» красном цвете, так же на них присутствуют узкие светлые вертикальные полоски и эмблема команды. Спонсором команды является фирма New Balance.

Напомним, на данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английском премьер-лиги, имея 85 очков после 34 матчей. В предыдущей встрече подопечные Юргена Клоппа обыграли лондонский «Челси»: игра проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 2:0. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит в гостях сыграть с «Кардифф Сити».