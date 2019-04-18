Российский фигурист Фёдор Климов, выступавший в парном катании с Ксенией Столбовой, принял участие в съемках клипа для Колпинского района Санкт-Петербурга.

Клип сделан на песню Потапа и Насти Каменских «У нас на РаЁне» и призывает жителей Колпино выйти на субботник 20 апреля.

Помимо Климова, в съемках ролика приняли участие глава Колпино Анатолий Повелий, танцевальные коллективы и дети, проживающие в районе.

напомним, на данный момент Фёдор Климов завершил карьеру и занимается тренерской деятельностью, однако не исключает своего возвращения в соревновательный спорт. Климов отметил, что не может просто так бросить фигурное катание, так как отдал этом виду спорта 25 лет. Спортсмен добавил, что не хочет давать обещания по поводу дальнейшего будущего, поэтому не отрицает возможности своего возвращения. При этом Климов подчеркнул, что на данный момент это не входит в его планы.