Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением по поводу инцидентов с участием Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко, произошедших в ходе минувшего сезона.

Напомним, Гараничев опоздал на старт пасьюта в Солт-Лейк-Сити и перепутал штрафные круги на чемпионате мира.

«Я с вечера знал, где у меня стоят лыжи, где винтовка и что я буду делать завтра утром, — заявил Тихонов, слова которого приводит «Экспресс газета». — Как можно перед стартом пойти в туалет?! Заранее это надо делать, ребята. Ну не позорьтесь!».

Специалист отметил, что тренер Гараничева Максим Кугаевский начал защищать спортсмена после ошибок на чемпионате мира. Однако, по мнению Тихонова, Гараничев сам виноват в том, что ушёл на лишний штрафной круг. «При чем здесь тренеры?» — возмутился специалист.