Лотерея по продаже билетов на Олимпийские игры 2020 года в Токио стартует 9 мая. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Лотерея билетов будет осуществляться на специально созданном сайте. Жители Японии смогут подать заявки на участие в лотерее в период с 9 по 28 мая 2019 года, результаты будут объявлены 20 июня.

Граждане других стран смогут приобрести билеты через авторизованных реселлеров. Билеты поступят в продажу 15 июня.

Кроме того, с весны 2020 года иностранцы получат возможность приобрести билеты через официальный сайт по продаже.

Ранее сообщалось, что факел Олимпиады выполнили в форме сакуры. Факел изготовлен из алюминия, сверху он напоминает цветок сакуры — национальный символ Японии. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете страны, вес факела составляет около 1,2 кг. Огонь будет выходить из каждого лепестка «сакуры» и сливаться в единое пламя