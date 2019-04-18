Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка против Алистара Оверима.

«Немного лукавил, когда две недели назад говорил, что еще думаю, как бить Оверима. Конструкция в первые дни вырисовывается, а потом ты ее много раз прорабатываешь. Времени было немного, но сейчас зачем говорить. Ему тоже не совсем легко должно быть, потому что он готовился к одному бойцу, с одной стилистикой, а я совсем другой. Хотя он готовился достаточно продолжительный период времени, а я — две недели, вот и вся разница», — рассказал Олейник корреспонденту Nevasport.

«Нельзя ничего загадывать, как все сложится. Если брать только холодную статистику, мы очень опытные ребята, как говорят, у нас более 120 поединков на двоих, много досрочных побед, не любим драться по очкам. Это должно понравиться фанатам, потому что вряд ли мы будем пять раундов драться. Чья-то техника возобладает, будем надеяться, что не разочаруем наших фанатов», — заключил боец.

Напомним, в Санкт-Петербурге 20 апреля пройдет турнир организации. Главным событием вечера должен был стать поединок между Александром Волковым и голландцем Алистаром Оверимом, но Волкова заменил Алексей Олейник. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный».

Изначально Олейник должен был встретиться с Уолтом Харрисом на UFC в Оттаве в мае. Россиянин возглавлял турнир UFC в Москве, который прошел 15 сентября.

Отметим, Олейник одержал 57 побед в ММА, потерпел 11 поражений и один бой свел к ничьей. На счету Оверима — 44 победы и 17 поражений.