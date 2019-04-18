Экс-футболист «Зенита», старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков пошел на мировую с женой Миланой Тюльпановой, с которой в процессе развода судился за общего ребенка.

Кержаков пояснил, что отказывается от борьбы за единоличную опеку, поскольку уверен, что это сказывается на состоянии маленького Артемия, которому недавно исполнилось два года. Главное условие Кержакова — возможность видеться с ребенком, сообщает 78.ru.

Напомним, Кержаков не хотел отдавать сына Милане: даже после решения суда он отказался передавать ребёнка матери. Однако в итоге Тюльпановой всё уже удалось вернуть сына домой с помощью приставов. После он даже заявлял, что жена планирует его заказное убийство.

Следующее заседание по делу о разводе состоится 23 апреля.