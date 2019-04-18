Произвольная программа петербургской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на новый сезон будет включать два тройных акселя. Об этом в интервью Федерации фигурного катания заявила сама спортсменка.

«Самый большой прогресс в этом сезоне — в возобновлении тройного акселя в программах. Сейчас на тренировках я делаю два тройных акселя в комбинации с двойным. Это стало большим шагом вперед и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне», — рассказала ученица Алексея Мишина.

Напомним, Туктамышева очень удачно стартовала на этапах Гран-при в прошедшем сезоне, но после ее подкосила болезнь. Однако к концу сезона Лиза восстановилась и показала класс на командном чемпионате мира, выиграв произвольную программу.

По словам Туктамышевой, к World Team Trophy она готовилась самостоятельно, в том числе выступая на шоу. «Когда столько положительных эмоций, они и помогают. Мое хорошее катание в Фукуоке, думаю, было связано с тем, что я очень хорошо провела время в шоу», — пояснила Туктамышева.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Туктамышева добилась успеха, потому что её обидели, взяв на чемпионат мира в Сайтаме Евгению Медведеву.