Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка против Ислама Махачева.

«Секундантом Ислама Махачева будет Хабиб Нурмагомедов? Нет, психологическую нагрузку по этому поводу не испытываю, наоборот, больше мотивации, что он там будет. Это сильно не поможет. У меня может Джон Джонс секундантом быть, но если я ничего не смогу в бою — это ничего не даст», — сказал Царукян.

«Махачев сложнее моего предыдущего соперника, но не могу сказать, что он неудобный. В субботу будет видно», — рассказал боец корреспонденту Nevasport.

Напомним, в Санкт-Петербурге 20 апреля пройдет турнир UFC Fight Night 149. Главным событием вечера должен станет поединок между Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный».