Внезапная победа «Аякса» и горячая игра «Тоттенхэма» с «Манчестер Сити» остались в прошлом. Впереди — еще более интригующие полуфиналы, расписание которых опубликовано на сайте УЕФА.

Первый матч состоится 30 апреля: «Тоттенхем» в Лондоне примет «Аякс». Ответная игра в Амстердаме пройдет 8 мая.

«Барселона» начнет битву с «Ливерпулем» дома 1 мая. В Англию команды переместятся 7 мая.

Четвертьфиналы ЛЧ оказались по-настоящему жаркими: «Аякс» неожиданно поразил «Ювентус», «Тоттенхем» по праву гостевого гола обошел команду Пепа Гвардиолы. «Барселона» обошла «МЮ» благодаря дублю Месси в последнем матче, а «Ливерпуль» сокрушил «Порту» — общий счет двух матчей составил 6:1.