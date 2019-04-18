Полузащитник «Зенита» Олег Шатов восстановился после травмы и провел тренировку перед матчем 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Продолжают не принимать участие в занятиях Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.

Свой последний матч Шатов проводил 17 марта, когда выходил на замену в матче чемпионата России с московским «Спартаком». После этого Шатов тренировался индивидуально. В нынешнем сезоне РПЛ Шатов сыграл 14 матчей и забил три гола. Шатов прошлый сезон заканчивал в составе «Краснодара» на правах аренды.

Матч «Зенита» с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ состоится субботу в 21.00. «Зенит» после 23 матчей находится на первом месте с 48 очками. «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от «Зенита» на шесть очков.