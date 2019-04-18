Форвард «Вегаса» Никита Гусев рассказал о совете, который ему дал бывший нападающий «Детройта» Павел Дацюк перед отъездом Гусева в НХЛ.

По словам Гусева, Дацюк пожелал ему удачи и сказал, чтобы тот не боялся играть правильно.

«Я благодарен ему за помощь и те отношения, которые у нас с ним сложились», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.

В детстве Дацюк был кумиром для Гусева, а затем они играли в одном звене в СКА.

Гусев подписал контракт с «Голден Найтс» и может принять участие в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сан-Хосе».

В минувшем сезоне бывший форвард СКА стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ с 82 очками и с показателем полезности «+39».