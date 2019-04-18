Форвард туринского «Ювентуса», вылетевшего в этом году из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, Криштиану Роналду крайне расстроен поражением от «Аякса» и готов покинуть «полосатиков» уже летом 2020 года.

По данным La Repubblica, 34-летний футболист, только летом перешедший в «Ювентус» из «Реала», не станет разрывать контракт с этом году, но и ждать его истечения до 2022 года тоже не намерен.

Для Роналду такой вылет из ЛЧ — настоящий удар по самолюбию, ведь он последние 9 лет играл в полуфиналах турнира, а за последние пять — четырежды брал в руки главный трофей.

Ранее сообщалось, что УЕФА опубликовала расписание полуфиналов Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля: «Тоттенхем» в Лондоне примет «Аякс». Ответная игра в Амстердаме пройдет 8 мая. «Барселона» начнет битву с «Ливерпулем» дома 1 мая. В Англию команды переместятся 7 мая.