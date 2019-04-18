Российский боец смешанных единоборств Антонина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка против Роксанн Модаффери, а также рассказала о конфликте, который случился у них в Twitter.

«Перепалка с Модаффери для меня была не очень-то шуткой. Все ее знают как бойца позитивного, который улыбается, а тут такой шаг — она выкладывает этот твит. Несмотря на то, что картинка была смешная — надпись была далеко не смешная. Поэтому я подумала: «Я тебе отвечу». И ответила. Потом она ответила снова, и я решила, дальше нет смысла это продолжать, надо вернуться к тренировке, чтобы исполнить свое обещание», — сказала Шевченко.

«Не могу сказать, считаю ли себя фаворитом. Естественно, я нацелена на победу, но не считаю, что это легкий соперник, которого я пройду и не замечу. Я считаю, что бой будет сложным, что мне надо хорошо скинуть вес и сфокусироваться на бое после всех медиапрограмм. Надо сосредоточиться и хорошо выступить», — рассказала боец корреспонденту Nevasport.

Напомним, в Санкт-Петербурге 20 апреля пройдет турнир UFC Fight Night 149. Главным событием вечера станет поединок между Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный».