Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что старается меньше залезать в соцсети, из которых льется негатив, и пояснила, что в жизни между спортсменками нет тех неприязненных отношений, которые зачастую им приписывают СМИ.

Напомним, перед чемпионатом мира в японской Сайтаме, когда решался вопрос третьей путевки, особо острое соперничество возникло между Елизаветой Туктамышевой и Евгенией Медведевой. В итоге в Японию поехала вторая, завоевавшая там бронзовую медаль. После Финала Кубка России Туктамышева написала в «Твиттере», что в ней убили маленькую девочку, но она боец и вернется. Живой интерес фолловеров вызвала и отписка Медведевой от Туктамышевой в инстаграме.

«Главное, что в жизни между спортсменками ничего такого нет. Мы-то сами знаем, как мы общаемся друг с другом, какая ситуация в спорте друг у друга», — пояснила Туктамышева в интервью сайту Федерации фигурного катания России.

Спортсменка добавила, что надеется, что в статьях о фигурном катании станет больше добра и меньше грязи.

Отвечая на вопрос, можно ли дружить с соперницами, Туктамышева отшутилась: «Конечно, можно, особенно когда сезон закончен. На льду – это на льду, а вне льда все спокойно».