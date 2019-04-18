Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка против Девина Кларка.

«Я выбрался за пределы своего города, и, оказывается, тут есть жизнь (смеется). Все круто, организация просто сумасшедшая, атмосфера шикарная. Здесь очень много ребят, которых я знаю», — сказал Штырков.

«Мы с моим менеджером говорили, что если будет возможность выступить не в России, то желательно именно за рубежом. Но так получилось, что я согласился на бой в Петербурге. Я чувствовал, что у меня достаточно времени на подготовку, и вообще я не готов отказывать руководству UFC», — отметил спортсмен.

«Продвигать себя через соцсети? Мне нравится спорт тем, что твой результат видят все, и непосредственно своими боями нужно показывать, насколько ты хорош в своем деле. А не разговорами или постами. Я не люблю соцсети, потому что в них людям многое дозволено, многие не очень умные люди говорят там не очень умные вещи. А когда бойцы начинают это перенимать — мне это чуждо. Надеюсь, руководству UFC не нужно будет таким образом раскручивать мои бои. Спорт должен быть чистым, в нем и так слишком много грязи», — сказал Штырков корреспонденту Nevasport.

Напомним, в Санкт-Петербурге 20 апреля пройдет турнир UFC Fight Night 149. Главным событием вечера должен станет поединок между Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный».