Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Инцидент с Аязом Гулиевым произошел на улице Москвы 10 апреля. Гулиев толкнул пешехода — американца Майка Коула — машиной на переходе по пути на дорогу, а когда тот возмутился, футболист вышел из машины и избил его. За это «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей и сослал во вторую команду, однако ссылка продлилась менее недели. Также на Гулиева завели два административных дела, одно из которых грозит лишением прав.

При этом, по данным телеграм-канала, статья УК РФ может быть переквалифицирована на более тяжкую после проверки следователей.

Ранее американец Майк Коул, которому Гулиев сломал нос, выразил надежду, что случай станет переломным для футболиста. Коул и Гулиев решили в знак примирения направить средства в благотворительный фонд в Республике Дагестан, а также нескольким московским общественным организациям.