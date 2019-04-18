Главный тренер баскетбольного «Зенита» Джоан Плаза попросил помощи у футбольных болельщиков главной петербургской команды.

«Поклонники «Зенита»! Ваш младший брат, баскетбольный клуб «Зенит», нуждается в вашей поддержке.У нас остались две важнейшие домашние игры, мы ослаблены травмами. Я видел, как вы болеете на «Газпром Арене», и мы нуждаемся в вас как никогда», — написал Плаза в «Твиттере».

Впереди у баскетбольного клуба две игры в рамках Единой лиги ВТБ. 21 апреля петербуржцы принимают «Локомотив-Кубань». Встреча начнется в 17:00 мск. Уже 27 апреля в 18:00 мск состоится заключительный матч с «Астаной».

БК «Зенит» на данный момент идет на шестом месте турнирной таблицы. Оба соперника — выше: «Локо» на четвертом, «Астана» — на пятом.

После последнего поражения от эстонского «Калева» Плаза рассказал, что проблемы с составом у команды стали ещё больше: Евгений Воронов буквально на последней тренировке перед отъездом в Таллин получил небольшое растяжение, а Рейнольдс дисквалифицирован.